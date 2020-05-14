الامارات | إجازة القطاع الخاص من 29 رمضان إلى 3 شوال

شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة القطاع الخاص من 29 رمضان إلى 3 شوال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 29 رمضان حتى 3 شوال لعام 1441، ستكون إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بمنشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، بمناسبة عيد الفطر.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2017، بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الصلاحيات ولقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة لعامي 2019 و2020.

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