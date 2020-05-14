الامارات | سفارة الإمارات في الأردن: لسنا «جهة اختصاص» بعودة المقيمين

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شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات في الأردن: لسنا «جهة اختصاص» بعودة المقيمين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت سفارة الإمارات في الأردن، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنها ليست جهة الاختصاص بمراجعة طلبات عودة أصحاب الإقامات إلى الدولة.
وقالت «نظراً للاستفسارات العديدة التي ترد إلى سفارة الدولة في عمّان بشأن موضوعات حملة الإقامات السارية الموجودين في الأردن، يرجى التواصل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية».
واستحدثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خدمة جديدة على موقع الوزارة بعنوان «تواجدي للمقيمين»، وهي خدمة مخصصة للمقيمين ممن لديهم إقامة سارية، الموجودين خارج الدولة، بهدف تسهيل عودتهم إلى الإمارات بأمان في الحالات الطارئة.
ويمكن الدخول على الخدمة في موقع الوزارة الإلكتروني تحت عنوان «تواجدي للمقيمين».
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