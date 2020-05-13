الامارات | 64 مستشفى و 1029 مركزا صحيا في أبوظبي خلال 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن 64 مستشفى و 1029 مركزا صحيا في أبوظبي خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مركز الإحصاء – أبوظبي عن ارتفاع عدد المستشفيات العاملة في الإمارة إلى 64 مستشفى خلال عام 2019، فيما وصل عدد المراكز الصحية إلى نحو 1029 مركزا ، وذلك وفقا لتقرير الإحصاء السنوي 2020 الصادر اليوم عن المركز.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأسرة في مستشفيات إمارة أبوظبي بلغ 7 آلاف و 32 سريرا، فيما بلغ عدد العيادات 755 عيادة، والصيدليات 873 صيدلية موزعة في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضح التقرير أن معدل الأطباء بلغ 4 لكل ألف من السكان، فيما بلغ معدل الممرضات 10،7 لكل ألف من السكان، كما بلغ معدل الأسرة 2،7 لكل ألف من السكان، الأمر الذي أسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين سواء في المستشفيات أو العيادات الحكومية والخاصة.

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وتشهد أبوظبي قفزة كبيرة على طريق تطوير القطاع الصحي، ما جعله مقصداً مهماً للسياحة العلاجية، وهو ما يمكن معاينته بشكل جلي في توافد المرضى من خارج الدولة على المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة في الإمارة، بينما كان للحوافز الحكومية أثرها الكبير على القطاع الخاص ونجاحه في تكريس سمعة علاجية تليق بخطط الدولة الطموحة، فضلاً عن الجهود الحكومية لاستقطاب أشهر المؤسسات الطبية العالمية، وتوفير التخصصات الطبية النادرة في الإمارة وبخاصة التخصصات الطبية المتعلقة بالعمليات الصعبة وزراعة الأعضاء وكذلك مشاكل الإنجاب.

وتحقيقاً لرؤية أبوظبي 2030، وامتداداً لبرنامج دائرة الصحة في أبوظبي "جودة"، تمضي الدائرة قدماً نحو مرحلة جديدة تهدف لتعزيز دورها في استقطاب المرضى من خارج الدولة والحد من سفر المرضى إلى الخارج من خلال تقديم أرقى الخدمات الصحية العلاجية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، والتي تعنى بالعديد من القطاعات كالمواصلات والصحة والسياحة والترفيه.

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