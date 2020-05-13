فيديو إسلام عاملة هيا العامري يشعل مواقع التواصل (شاهد)

تفاعل النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء 13 مايو 2020، مع فيديو إسلام عاملة هيا العامري، المواطنة السودية التي أعلنت عن اعتناق سيدة تعمل لديها في المنزل للدين الإسلامي.

ودشن النشطاء في موقع تويتر وسم (اسلام عامله هيا العامري) إذ قدموا التهاني للسيدة التي دخلت الدين الإسلامي، بالإضافة إلى هيا العامري التي جعلها الله سببا في تحقيق ذلك خلال شهر رمضان.

وكتبت هيا العامري في تويتر: اللهم لك الحمد والشكر، أعلنت عاملتي إسلامها اليوم، موضحا أن "هذا حصاد ما أحضرت لها من كتب مترجمة ومعاملة راقية لها خلال الفترة الماضية".

وأضافت هيا العامري أن ذلك جاء كنتيجة لمعاملتهم لها في أزمات أسرتها بالفلبين، مستطردة : "كان هذا الحصاد، يا رب لك الحمد لا تستصغرون اي عمل خير تقدمونه لهم". وفقا لها.

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وظهرت عاملة هيا العامري في مقطع الفيديو، وهي تردد الشهادتين مع أحد الشيوخ عبر الهاتف الذكي الذي تمسكه بيدها اليُسرى، حيث قالت (بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسول الله).

وبعد أن انتهت عاملة السيدة هيا العامري من ترديد الشهادتين، حتى قال الشيخ الذي كان يمليها (الله أكبر)، ثم بدأت التكبيرات تصدح من داخل منزل العامري بصوتٍ عال، احتفاء بذلك.

كما تظهر العاملة الفلبينية بعد دخولها الدين الإسلامي، في مشهد مؤثر وهي تبكي، قبل أن تقوم هيا العامري باحتضانها؛ مهنئة إياها بما فعلت، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل.