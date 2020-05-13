الامارات | الإمارات تعفي جميع المخالفين من غرامات الإقامة .. وتعلن تجاوز إصابات "كورونا الـ 20 ألف حالة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعفي جميع المخالفين من غرامات الإقامة .. وتعلن تجاوز إصابات "كورونا الـ 20 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية رقم 27 للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، أعلنت خلالها مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام، كما تم الكشفت عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا نتيجة تساهل البعض وحدوث تجمعات، بالإضافة إلى مخالطة المصابين بالفيروس، فيما أعلنت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، عن تسجيل 511 حالة جديدة للشفاء حيث تعافوا تماما من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 6 آلاف و523 حالة.

وتفصيلاً، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، قيام الجهات الصحية بالدولة بإجراء أكثر من 1.5 مليون فحص للكشف عن كورونا، منهم 34 ألف 869 فحص جديد للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، نتج عنه رصد وتسجيل 725 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لجنسيات مختلفة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 20 ألف و386 حالة إصابة حتى الآن، لافته إلى أن نسبة حالات الإصابة المسجلة مقارنة بحجم الفحوصات لا تتعدى 1.3%، كما تم الإعلان عن 3 حالات وفاة جديدة من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، ليصل بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 206 أشخاص، ليصبح بذلك عدد الحالات التي مازالت تتلقى العلاج 13 ألف 657 حالة من جنسيات مختلفة.

وأشارت الشامسي إلى أن أرقام الحالات المعلنة اليوم، هي نتيجة من نتائج الفحص المبكر في مختلف مناطق الدولة، وتعكس في نفس الوقت تساهل بعض أفراد المجتمع والتهاون في الإجراءات الوقائية، حيث تضم الحالات إصابات ناتجة عن التجمعات ومخالطة مصابين الإمارات لا تزال في مرحلة هامة من مراحل الكشف عن المصابين وعلاجهم وتتطلب تكاتف الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية للتغلب على هذه الأزمة والخروج منها بسلام.

وشددت الشامسي على استمرار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة فيروس كورونا، وتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات الاستباقية بهدف الكشف المبكر عن المصابين، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، مشيرة إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ببدء الفحص المجاني للمواطنين في دولة الإمارات وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأكدت أن الفحص المجاني سيشمل أيضاً العمالة الخدمة المساعدة في منازل المواطنين إلى جانب عدد من الفئات والتي تشمل أصحاب الهمم والمرأة الحامل و المقيمين ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاما إضافة إلى الذين لديهم الأعراض المصاحبة للفيروس و المخالطين المقربين من المصابين، مشيرة إلى أن الجهات الصحية المختصة ستقوم بترتيب الإجراءات وتحديد المواعيد وتوقيتات الفحوصات وإعلام الفئات المستهدفة.

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من جانبه أعلن المتحدث الرسمي عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد خميس الكعبي، عن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام.

وقال : "تنفيذا لتوجيهات سموه الكريمة أصدر مجلس الوزراء، قرارا بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس من هذا العام سوء كانوا من

حملة أذونات وتأشيرات الدخول، أو فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة، والممتدة اعتبارًا من 18 مايو الجاري، ولمدة 3 أشهر، حيث تتضمن المكرمة الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة على بطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية.

وأضاف الكعبي: "وفقاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة فإن المكرمة لن تحول دون عودة المستفيد إلى الدولة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك"، مشيراً إلى أن الاستفادة من مهلة المغادرة لن تأتي مقرونة من أي إجراء إداري متعلق بحرمان الشخص المستفيد من المهلة، فيما سوف تعلن عن كافة الإجراءات وقنوات تقديم طلبات الاستفادة من المهلة المقررة ستنظمه الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلال الفترة القادمة.

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