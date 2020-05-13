مبادرة جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالتعاون بين الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة الفهيم

في إطار دعم الدور الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اشتركت مجموعة الفهيم مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات من أجل توزيع المئات من حقائب أدوات السلامة على الأسر المعوزة والعمال من ذوي الياقات الزرقاء في أبوظبي، وذلك من خلال مؤسِّسة خليفة بن زايد آل نهيان.

وفي هذا الصدد، صرَّحت السيدة/نهى الهرمودي، رئيس الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات الذي يُعَد المنصة الاتحادية الرسمية لجميع الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والجهة المسؤولة عن المشاركة الفعَّالة في الممارسات الاجتماعية، قائلة "تعتمد جميع مشاريع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات الموجودة على الموقع الإلكتروني csruae.ae على الأولويات التي تضعها الوزارات والهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتماشي مع أهداف التنمية المستدامة. ونحن من جانبنا، نتقدَّم بجزيل الشكر لكل من ساهم في هذه المشاريع والمبادرات خلال هذه الأوقات الصعبة".

ومن جانبه، قال السيد/محمد عبد الله الفهيم، رئيس تطوير الأعمال لدى مجموعة الفهيم، "نحن نشعر بالامتنان لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لجهودهم المتواصلة في دعم المجتمع والحفاظ على صحة المواطنين. وبصفتنا مؤسسة عائلية تزاول نشاطها بدولة الإمارات العربية المتحدة وتضع القيَّم الإنسانية على رأس قائمة أولوياتها، فإننا نؤيِّد بشدة المبادرات الاستراتيجية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي يُطلِقها الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، ويسرنا التعاون مع هذه الهيئة الاتحادية للتأكيد على التزامنا الراسخ تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذه الفترة الصعبة، من الضروري البحث عن سُبُل فعَّالة تساعدنا على التكاتف من أجل التصدي لهذا التحدي العالمي. وسوف تساعد المساهمات التي تُقدِّمها جميع الأطراف على حماية سلامتنا وإنقاذ حياة الفئات الاجتماعية المُعرَّضة للخطر أكثر من غيرها".

وجدير بالذكر أنه قد تم توزيع المئات من حقائب أدوات السلامة على جميع الحالات الإيجابية التي حضرت إلى مركز الروضة الصحي. وتحتوي حقائب أدوات السلامة على أقنعة للوجه وقفازات ومُعقِّم لليدين ومناديل مبلَّلة. وتحتوي كل حقيبة أيضاً على نشرة تشرح كيفية منع العدوى، وذلك في محاولة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية النظافة الشخصية وأعراض الإصابة وغيرها من المعلومات المهمة.

وبالإضافة إلى التبرُّع بحقائب أدوات السلامة، فقد اتخذت مجموعة الفهيم جميع الإجراءات الاحترازية، وطبَّقت إجراءات صحية صارمة في جميع منشآتها لضمان سلامة المُوظَّفين والعملاء والشركاء. ليس هذا فحسب، فقد قامت مجموعة الفهيم أيضاً بتقليل عدد العاملين المتواجدين في منشآتها، وذلك من خلال تسهيل العمل من المنزل لغالبية الموظَّفين، بالإضافة إلى تقديم خدمات جديدة لتلبية احتياجات العملاء دون الحاجة إلى مغادرة المنزل.