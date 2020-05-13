اليحيائي: يوم زايد للعمل الإنساني عنوان للوفاء ولقيم الخير والعطاء

قال سعادة طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني" الذي يصادف في 19 رمضان من كل عام، أن "هذا اليوم هو عنوان للوفاء والولاء للقيم الإنسانية النبيلة التي علمنا إياها باني دولة الإمارات وعنوان نهضتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، رمز الإنسانية والعطاء."

وأضاف اليحيائي أنها مناسبة غالية على قلب كل إماراتي تؤكد على قيم البذل والتضحية، وفعل الخير، ومساعدة المحتاجين أينما كانوا سواء داخل الدولة أو خارجها، وهو ما أدى إلى زرع محبة دولة الإمارات في قلوب كل شعوب العالم، وجعلها مهوى أفئدة الناس في كل مكان، بفضل قيم المحبة والتسامح والأخوة التي تجمع بين سكان دولتنا الغالية بغض النظر عن جنسياتهم، وشتى الأصول والمنابت التي جاءوا منها.

وأكد سعادته أن بلدية دبا الحصن تسعى دائماً من خلال عملها على تجسيد هذه القيم التي علمنا إياها الشيخ زايد رحمه الله، وهي جزء من برنامج المسؤولية المجتمعية للبلدية الحافل بالكثير من المبادرات التي تسهم في مساعدة المحتاجين، وذلك ضمن أهدافنا في العمل من أجل تحقيق مجتمع متكافل ومتلاحم إنسانياً، يتيح لكافة أفراده العيش في وئام وانسجام وسعادة تحت ظل قيادتنا الرشيدة.