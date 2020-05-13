بوش تطرح نظام محدث لكشف الحرائق القائم على الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة

أعلنت شركة بوش لتقنيات البناء عن طرح نسخة جديدة من نظام AVIOTEC IP starlight 8000 القائم على الفيديو لكشف الحرائق، الذي يقوم بالكشف المبكر عن الحرائق بواسطة كاميرات تعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة. وتستطيع النسخة المحدثة كشف الدخان واللهب على نحو موثوق حتى عند مستويات إضاءة خافتة تصل إلى 2 لُكس. وقد عملت بوش على تعزيز تحليلات الفيديو الموثوقة الخاصة بها في أجهزة الكاميرا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تقوم بمعالجة نتائج أكثر من 20 خوارزمية لاتخاذ القرار بتشغيل جهاز الإنذار على هذا الأساس، ما يزيد من مستويات الحساسية بشكل كبير دون المساس بفعالية النظام ضد حالات الإنذار الكاذبة.



وبالاستفادة من النسخة 7.61 الجديدة من البرمجية الخاصة بالنظام، بات حلّAVIOTEC IP starlight 8000 الخيار الأمثل في المناطق ذات الإضاءة المنخفضة كالمخازن والمصانع ليلاً. كما يُمكن إجراء التعديلات الضرورية على مستويات الحساسية لتتناسب مع المتطلبات من خلال الجداول القابلة للبرمجة، لا سيما في ظروف البيئة المتغيّرة. وبناءً عليه، يُمكن تحسين فعالية النظام فيما يتعلق بالإنذارات الكاذبة، لا سيما أثناء العمليات اليومية المزدحمة، بينما يُمكن الاستفادة من عمليات كشف أكثر سرعة في الأبنية الخالية التي تتطلب مستويات حساسية عالية ليلاً.



ونظراً لقدرة الحل الجديد من بوش على العمل بشكل موثوق في ظروف الإضاءة الخافتة، فإنّه يُسهم أيضاً في الحد من تكاليف تخطيط وتركيب وتشغيل أنظمة الإضاءة. وعلاوة على ذلك، يُسهم النظام المُحدث في الحد من خطر احتراق الأجسام ذات قابلية الاشتعال المرتفعة في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة. ويعود هذا بالفائدة على وجه الخصوص على مُشغلي مواقف السيارات الطابقية التي عادة ما تتسم بارتفاع نسبة المخاطر فيها. وفي هذه الحالة، يضمن حلّ AVIOTEC IP starlight 8000 الكشف المبكر والموثوق الذي من شأنه حماية المركبات ومحطات الشحن الكهربائية. من جهة أخرى، أصبح من الممكن حالياً تركيب هذا الحل في المباني القديمة، في الغرف الجانبية غير المستخدمة والتي تتسم بضعف الإضاءة فيها، من خلال النوافذ الصغيرة على سبيل المثال. وبصرف النظر عن البيئة التي يُستخدم فيها الحل، يُمكن استخدام الكاميرات المثبتة فيها لكشف الحرائق وتنفيذ عمليات المراقبة في الوقت ذاته، ما يُسهم في الحد من تكاليف التركيب والتشغيل الإضافية.



ويأتي نظام AVIOTEC IP starlight 8000 القائم على الفيديو لكشف الحرائق حالياً مزوداً بالبرمجية الجديدة. بينما يمكن ترقية الأنظمة القائمة حالياً لتزويدها بالتقنية الجديدة من خلال تحديث مجاني للبرمجية الخاصة بها.