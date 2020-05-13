العودة إلى العمل بلا ضغوط بفضل نصائح خبراء التنظيف في 5ÀSEC

مع البدء بتخفيض قيود التنقل في كل مكان، ظهرت استفسارات عديدة بالنسبة لأفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان الاستفسار الأبرز حول صحتهم وسلامتهم.

ورغم أنه من السهل تجنب الأنشطة الترفيهية والبقاء في المنزل بأمان، فلا يزال يتحتم على الكثير من الأشخاص الخروج إلى الشارع والتوجه إلى أعمالهم، ولهذا السبب فإن ساعات العمل تعد من الأمور التي لا يمكن تجنبها.

ومن أجل تحقيق الانتصار في المعركة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، يشارك خبراء التنظيف الجاف المستدام "5àsec" مجموعة من النصائح المتعلقة بالتنظيف، وذلك في سبيل تخفيف الضغوطات أثناء قضاء الوقت في العمل.

وفي تعليق له، قال أندريه موتا، الرئيس التنفيذي لشركة 5àsec UAE: "اقتصرت الحركة خارج المنزل خلال الشهر الماضي على المتطلبات الأساسية فقط، ولكن مع تخفيف القيود والسماح بعودة 30 ٪ من القوى العاملة إلى المكاتب، فإن عددًا كبيرًا من أفراد المجتمع يخرجون الآن على أساس يومي.

فيما يلي أهم خمس نصائح للتنظيف يقدمها الخبراء في 5àsec للأشخاص الذين يحتاجون إلى التنقل اليومي إلى المكتب:

تعامل مع ملابسك بعناية

إذا كنت قادمًا من العمل، نوصي بوضع الملابس على الفور في كيس الغسيل. لا تهز الملابس في الهواء لتجنب انتشار الفيروس. من المستحسن ارتداء القفازات. من المحتمل أن يؤدي ترك الملابس المعزولة في الكيس لمدة يوم واحد إلى انحلال الفيروس.

اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية مباشرة بعد وضع الملابس في كيس الغسيل أو في الغسالة. اغسل كيس الغسيل بشكل متكرر، أو استخدم أكياس يمكن التخلص منها.

نظف الملابس بشكل مناسب

يمكن أن يعمل مزيج من المنظفات والماء الدافئ وعمل الغسالة الآلية على إزالة الفيروسات والقضاء عليها.

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اغسل أغراضك في أعلى درجة حرارة موصى بها باستخدام منظف/صابون عالي الجودة. وفي حال كان الأمر مناسبًا للملابس، يمكن استخدام المنظفات التي تحتوي على مبيض فعال للغاية من أجل القضاء على الفيروسات.

حاول تجنب ارتداء الملابس التي يجب غسلها في درجات حرارة منخفضة (مثل الحرير، والألوان الداكنة التي قد تتحلل). ولكن إذا قمت بارتدائها، يجب عليك كيها بالبخار أو المكواة لإزالة الفيروسات.

اغسل الملاءات مرة واحدة على الأقل في الأسبوع في درجات حرارة عالية

يجب غسل ملاءات السرير مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، ومن الأفضل كل ثلاثة إلى أربعة أيام. يساعد ذلك على التخلص من العرق واللعاب والسوائل الأخرى والجلد المتساقط والتي يمكن أن تؤثر على صحتك. يتغذى عث الغبار على خلايا الجلد المتساقطة ويمكن أن يسبب الحساسية والربو.

تذكر، لا تهز الغسيل المتسخ لتجنب انتشار الفيروس في الهواء. اغسل على أعلى درجة حرارة ممكنة وفقًا لملصق العناية (60 درجة كحد أدنى للكتان ذي الألوان الفاتحة، و40 درجة للملون)، ويمكن إضافة مبيض آمن للألوان.

جفف قدر الإمكان في درجات حرارة عالية

بعد غسل الملابس والمناشف والأغطية وغيرها من العناصر، نوصي بتجفيفها بشكل تام بدرجة حرارة عالية. إذا شعرت بالقلق تجاه المنسوجات الرقيقة التي لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة - نوصي بارتداء عناصر أكثر متانة أو التواصل مع المتخصصين في مجال التنظيف.

كي الملابس بدرجات حرارة عالية لإزالة التجاعيد والقضاء على الجراثيم

الآن هو الوقت المناسب لاستخدام أجهزة الكي بالبخار. يمكن استخدامها أيضًا لتنظيف الملابس والمساعدة في القضاء على الجراثيم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن كي ملاءات السرير والملابس عند درجة حرارة عالية لأن هذا مطهر للغاية. حرك المكواة ببطء.

بالنسبة للأشخاص الذين يعودون إلى المنزل متعبين ويحتاجون إلى التركيز على إدارة الأعمال المنزلية وتعليم الأطفال عبر الإنترنت، تقدم 5àsec خدمات التنظيف المتميزة والفائقة بلمسة زر واحدة.

يقدم تطبيق الغسيل المستدام خدمة متميزة ويمكن العثور عليه في مواقع متعددة في دبي وأبوظبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة تطبيق 5àsec أو زيارة الموقع الالكتروني https://5asec.ae/.