الامارات | محمد بن زايد للعاملين بالقطاع الصحي: أنتم فخر الإمارات .. ومجهودكم فوق الرأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة شكر إلى كافة العاملين في المجال الصحي بالدولة، على جهودهم المتواصلة في مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19)، واصفاً إياهم بـ"فخر الإمارات الأبيض".

وقال صاحب السمو – في مداخلة أجراها أمس، خلال ثالث محاضرات مجلس محمد بن زايد الرمضانية -: "العاملين في هذا المجال هم جنود الصف الأمامي للأمل والاستقرار ولصحة واقتصاد وأمن ومستقبل البشرية، أنتم، بمجهودكم وتفانيكم في العمل خلال هذه الحرب تستحقون أن نضعكم فوق الرؤوس، فكل التحية باسم شعب الإمارات لكل من يؤدي دوره في هذه الأزمة".

وأضاف: "نحن الآن في وضع يعطينا رؤية أوضح للتحدي الذي نواجهه، ونرى ما وصلت إليه دولتنا، وهو أمر يرجع الفضل فيه إلى كافة العاملين في المجال الصحي، فالدولة بذلت في هذا المجال واستثمرت الكثير في الماضي، ولكن لا نحن ولا غيرنا من دول العالم توقّعنا أن يصادفنا ويصدمنا مثل هذا التحدي بسرعته وحجمه، ومن ثم فإن الذي لم يستطع البناء في الماضي سواءً على مستوى الكوادر أو المؤسسات لتحصين بلده، ستكون صدمته قوية جداً من هذه الأزمة".