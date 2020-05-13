الامارات | وفاة 3 آسيويين في حادث تصادم بين 4 سيارات على شارع الشيخ زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 آسيويين في حادث تصادم بين 4 سيارات على شارع الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى حادث تصادم وقع بين أربع سيارات على شارع الشيخ زايد إلى وفاة ثلاث أسيويين "رجل وامرأتين" بعد احتراق السيارة التي كانوا على متنها.

وأكد العميد الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، أن الحادث وقع في المنطقة الواقعة بعد حديقة "باركس اند ريزورتس" في الإتجاه المؤدي من أبوظبي إلى دبي من شارع الشيخ زايد.



وأضاف" أن مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقى في حوالي الساعة 4:40 دقيقة عصر اليوم بلاغاً عن وقوع حادث الاصطدام، فانتقلت على الفور دوريات مركز جبل علي نحو المكان، وعملت على تأمين منطقة الحادث والحركة المرورية، ونقل المتوفين عبر الإسعاف إلى المستشفى.

وبين العميد السويدي أن إحدى السيارات تعرضت إلى الاحتراق ما أدى إلى وفاة المتواجدين فيها.



ودعا العميد السويدي كافة سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات القانونية المحددة على الشوارع،والمحافظة على المسافة الأمانة بين المركبات، وعدم الانشغال بغير الطريق.

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