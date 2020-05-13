شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة لتواكب أولويات وطنية مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر" حيث قال سموه: "اختتمنا اليوم اجتماعات حكومة الامارات لإعداد استراتيجية الدولة بعد كوفيد ١٩..سنراجع هيكل الحكومة وحجمها .. قد ندمج وزارات..ونغير هيئات .. وسنجري تغييرات..نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة ..مخطىء من يظن أن العالم بعد كوفيد ١٩ كالعالم قبله .." تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد بن راشد: نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة لتواكب أولويات وطنية مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.