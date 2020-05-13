الامارات | «بلدية دبي» تضع ضوابط جديدة لقياس واسترجاع الملابس

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تضع ضوابط جديدة لقياس واسترجاع الملابس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي عن حزمة جديدة من الضوابط، ضمن إجراءاتها الاحترازية لمرحلة إعادة فتح مراكز التسوق في دبي، أبرزها السماح بإعادة فتح غرف قياس الملابس، والسماح باسترجاع الملابس وفق اشتراطات تحقيق أكبر قدر من الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

وأفادت البلدية في تعميم خاص بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح مراكز التسوق، بأنه تم السماح بإعادة فتح غرف قياس الملابس وفقاً لعدة شروط تمثلت في ضرورة إلزام العملاء بارتداء أقنعة في جميع الأوقات، ويمكن لكل عميل تجربة خمس قطع فقط، وقضاء 10 دقائق كحد أقصى في غرف قياس الملابس لكل عميل.

وشددت على ضرورة تجنب وضع قطع الملابس المرتجعة مرة أخرى على الرفوف أو استخدامها من قبل عملاء آخرين، حيث يجب أن توضع جانباً لمدة 24 ساعة، وإجراء عملية التنظيف والتطهير المستمر لغرف قياس الملابس.

وأكدت على ضرورة الالتزام بساعات العمل المحددة خلال شهر رمضان الخاصة بتشغيل مراكز التسوق مع مراعات توقيت برنامج التعقيم الوطني من 12 ظهراً حتى 10 مساءً خلال شهر رمضان، ولا يسمح باصطحاب الأطفال في عمر أقل من 12 عاماً، والأفراد فوق 60 عاماً، أو من لديهم حالات طبية حرجة من في جميع الأعمار.

واشتملت ضوابط البلدية على السماح بالعمل بسياسة استرداد الأموال واسترجاع السلعة على أن يتم التأكد من تطهيرها ووضعها جانبا لمدة 24 ساعة.

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وأكدت البلدية أن هذه الإجراءات تعد سارية حتى إشعار آخر، وسيتم المتابعة من خلال فرق التفتيش للتأكد من الالتزام بها وفق الضوابط المعمول بها.

وتضمنت اشتراطات البلدية ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻞ، واﻟﻤﺨﺎرج ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 50٪ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، وزيادة دوريات التنظيف والتطهير طوال فترة إعادة تشغل مركز التسوق والتركيز على ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت، ودورات اﻟﻤﻴﺎه، وأزرار اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ وﻣﻘﺎﺑﺾ اﻟﺴﻼﻟﻢ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ واﻷﺑﻮاب واﻟﺴﻼﻟﻢ، وﻋﺮﺑﺎت اﻟﺘﺴﻮق، واﻷدوات اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ في اﻟﻤﺤﻼت واﻷﻛﺸﺎك ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻤﺠﻮﻫﺮات.

وألزمت البلدية المراكز بضرورة ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ في ﺳﺠﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ وﺗﻄﻬﻴﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ في ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻘﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ في أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ داخل ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق، وقياس درجات الحرارة للموظفين ومرتادي مركز التسوق ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل، والتأكيد على الجمهور والموظفين بارتداء الكمامات واﻟﻘﻔﺎزات ﻋﻨﺪ دﺧﻮل ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق.

وطالبت البلدية مراكز التسوق بوضع الإرشادات اللازمة للحفاظ على نسبة إشغال %30، ووضع الإرشادات اللازمة لتطبيق الحفاظ على هذه النسبة، في جميع المواقع وردهة المطاعم وتنظيم المسافات الآمنة ﻟﻠﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي (ﻣﺎﻋﺪا أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻮاﺣﺪة)، ويسمح استخدام المصاعد فقط من قبل أصحاب الهمم مع اﻟﺤﻔﺎظ على اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي، وعلى المتاجر تعليق علامة حمراء عند الباب الأمامي تشير إلى اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﺪد اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ.

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