الامارات | 25 مستشفى و 26 مركزا خاصا يدعمون إسعاف دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مستشفى و 26 مركزا خاصا يدعمون إسعاف دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك 25 مستشفى خاصا و 26 مركزا صحيا في دعم جهود مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للحد من انتشار وباء كورونا والقضاء على مصادر العدوى بفيروس كوفيد 19 ، وقدمت هذه المستشفيات والمراكز 38 مركبة اسعافية اضافة الى 93 مسعفا و 109 سائقي إسعاف ، وكانت مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف قد عقدت اتفاقات مع مستشفيات القطاع الخاص تقضي بتزويدها بجميع الموارد الاسعافية وقت الطوارئ والازمات وتشمل هذه الموارد الكوادر البشرية والمركبات المجهزة بجميع المعدات الطبية اضافة الى اجهزة الاتصال كالشاشات والطابعات وتزويد المسعفين والاطباء بتقارير عن الموارد الاسعافية المتوفرة متضمنة جميع بيانات التواصل لتقوم المؤسسة بتحديثها في سجلاتها الداخلية .

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي أن هذه المبادرات تأتي في إطار الالتزام بمسؤولية القطاع الخاص تجاه وطننا الإمارات لدعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الأجهزة المعنية في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للمجتمع وجميع أفراده، والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة من أجل ضمان سلامة وأمن كافة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، فضلا عن التأكيد على الشراكة المتينة التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص في التصدي لهذا التحدي الذي اجتاح العالم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعته لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما، لتوفير الرعاية والاستجابة السريعة، ورفع الطاقة الخدمية للمؤسسة، وتعزيز قدرتها لتقديم العناية بالمرضى ووقاية المجتمع ومجابهة اخطار العدوى بفيروس كورونا.

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و أثنى الدكتور مهيمن عبد الغني الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهراء بدبي على الالتزام الكبير وروح المسؤولية العالية التي أبداها كل افراد الكوادر والاطقم الصحية والاسعافية خلال أعمالهم الميدانية في مكافحة الوباء مشيدا بجهود المؤسسات والقطاعات الخاصة والعامة في تعاونها ودعمها جهود الحكومة والعمل معها كفريق واحد في تنفيذ إجراءاتها وتدابيرها لمواجهة هذا التحدي. وقال الشكر والتقدير لكل من يعمل بصمت في الخطوط الأمامية لمواجهة هذا التحدي والذين يحافظون على أمن الإمارات وصحة مجتمعها واقتصادها و أكد حرصه على اتخاذ الاجراءات والاحتياطات التي تحفظ سلامة الكوادر الطبية والاسعافية كافة وصحتها والتي تعمل دون كلل او تعب لدحر هذا المرض ومنع تفشيه

وقال ان الدعم الذي قدمته مستشفى الزهراء دبي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والمتمثل في فريق المسعفين والمركبات المجهزة والأدوات الوقائية هو من المهمات الوطنية التي يتوجب علينا القيام بها في هذا الظرف الدقيق لنثبت للعالم ان لدينا الجاهزية للتعامل مع هذا التحدي بكل جدية وكفاءة وحرص ، لأننا نضع صحة وسلامة المواطنين أو المقيمين أو الزائرين كأولوية قصوى، باعتبار أن الجميع شركاء في هذا الوطن بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، وتعاون أفراد المجتمع أمر أساسي وجوهري في مواجهة هذا الوباء الخطير .

وقالت الدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الامارات نحن ننظر الى قيادتنا الرشيدة بكل اكبار واجلال فهم قدوتنا في البذل والعطاء ومن مواقفهم الإنسانية والاستثنائية وأخلاقهم العظيمة ننهل ارقى القيم واسماها وقالت ان تكاتفنا الانساني والتزامنا بتوجيهات حكومتنا الحكيمة والجهات الرسمية ممثلة بوزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي وتوصيات منظمة الصحة العالمية ضمانة لعبور الأزمة التي يمر بها العالم ودولة الامارات التي تبذل جهوداً حثيثة؛ لاحتواء وباء «كورونا»؛ بغية الحؤول دون انتشار الفيروس، وهذه الجهود العظيمة التي يبذلها المسؤولون لمحاصرة الفيروس لتبعث الأمل في قدرتنا على دحر هذا الوباء والتخلص منه، غير أن نجاحنا في هذه المعركة يتوقف بالدرجة الأولى على تصميمنا على الاستمرار في تحمل المسؤولية في عزم لا يلين، بصرامة لا تعرف الفتور ولا التراخي وأضافت ان دعم مجموعة مستشفيات السعودي الألماني لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالمسعفين والمركبات والتجهيزات لهو واجب وطني يتحتم على من يستطيع القيام به في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها مجتمعنا معربة عن تفاؤلها بانتهاء هذا الوباء وهزيمته قريبا .

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