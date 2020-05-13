الامارات | دار البر تساهم بـ 2 مليون درهم لدعم طلبة العلم المعسرين في جامعة عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن دار البر تساهم بـ 2 مليون درهم لدعم طلبة العلم المعسرين في جامعة عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر مساهمة سخية لصندوق ثامر سلمان للتكافل التعليمي التابع لجامعة عجمانوذلك في إطار دعمها المتواصل لطلبة العلم المعسرين بالدولة.

وعبّر رئيس لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر علي حسن العاصي عن سعادته لتقديم الدعم لعدد (156) طالبا وطالبة من المعسرين الدارسين في جامعة عجمان وبمبلغ 2,061,479 درهم، وذلك في يوم تاريخي خالد هو (يوم زايد للعمل الإنساني).وأضاف: "إن ما نقدمه من مساعدات ومساهمات هو دليل وفاء وعرفان لمسيرة السّفر الخالد لرجل الخير والعطاء المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه". وتوجّه بالشكر والتقدير للمانحين الخيّرين في دولة الإمارات الذين ساهموا في تقديم هذا الدعم.

وتقدم الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، بالشكر والتقدير إلى لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر وإلى سعادة علي حسن العاصي قائلا: "إن مساهمتكم الطيبة في هذا اليوم المبارك تُضاف إلى سجل الجمعية الزاخر بالعطاء والخير والاستثمار في فرص التعليم المتاحة للشباب".

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من جانبه، أثنى عبد الله المزروعي، رئيس مجلس إدارة صندوق ثامر للتكافل التعليمي على الدعم اللامحدود الذي تقدمه لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر لكافة شرائح المجتمع ومنهم طلبة العلم في الدولة. مضيفا أن مساهمات الخيّرين في هذه الدولة المعطاءة هي امتداد لمسيرة زايد الخير التى لم ولن تَنضب.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الأسر المتعففة التابعة لجمعية دار البر دأبت منذ سنوات على دعم طلبة العِلم المعسرين في الدولة ومنهم طلبة في جامعة عجمان. ويساهم هذا الدعم طلبة العِلم على مواصلة مسيرتهم التعليمية والتغلب على ظروفهم المادية الصعبة

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