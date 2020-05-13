الامارات | «موارد الشارقة» تعلن إجازة عيد الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن «موارد الشارقة» تعلن إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة عيد الفطر السعيد لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من تاريخ 29 رمضان 1441هـ ولغاية 3 شوال 1441هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي مع مراعاة الدوائر التي تعمل بنظام الوردية.

وبهذه المناسبة السعيدة رفع الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة، والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلاً الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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