الامارات | بالفيديو.. شرطة دبي تستخدم "سكوترز" ذكية لضبط مخالفي تقييد الحركة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شرطة دبي تستخدم "سكوترز" ذكية لضبط مخالفي تقييد الحركة والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت شرطة دبي في استخدام "سكوترز" ذكية ضمن الدوريات المعنية برصد مخالفي تعليمات تقييد الحركة، أو غيرها من المخالفات التي حددتها الدولة وفق برنامج التعقيم الوطني، والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكشفت شرطة دبي اليوم بالفيديو عن آلية عمل الدوريات الجديدة، التي سوف تتمركز في المناطق الداخلية السكنية، لرصد أي مخالفين، وظهر عدد من أفرادها على متن الآليات المرنة، وهم يوقفون بعض المارة خلال فترة تقييد الحركة الجزئية من العاشرة حتى السادسة صباحاً.

وحدّدت شرطة دبي غرامة الخروج دون مبرر أو تصريح في وقت تقييد الحركة بـ1000 درهم، كما أشارت إلى أنه بإمكان السائق فقط إذا كان بمفرده في السيارة عدم ارتداء الكمامة، لكنها إلزامية على الجميع في ما عدا ذلك، أي إذا كان هناك أشخاص آخرون معه، موضحة أن غرامة عدم الالتزام بذلك 1000 درهم.

ولفتت إلى أن مسافة التباعد الجسدي يجب ألا تقل عن مترين بين كل شخص، واتباع التعليمات الموضحة عند استخدام المواصلات العامة، مشيرة إلى أن هناك غرامة 1000 درهم كذلك على المخالفين، مع ضرورة الالتزام بعدد ثلاثة أشخاص فقط في السيارة الخاصة والأجرة في ما عدا الأقارب من الدرجة الأولى فقط، مراعاة للترابط الأسري.

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وحول الزيارات المنزلية، أفادت بأنه يسمح فقط للأقارب من الدرجتين الأولى والثانية بشرط ألا يزيد عدد الأشخاص الموجودين في المكان عن خمسة أفراد، مع تفادي زيارة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة تجنب توزيع الوجبات على الأهل والجيران.

وأكدت منع التجمعات العامة والخاصة مع فرض غرامة 10 آلاف درهم للمنظم و5000 آلاف درهم لكل من يشارك، كما شددت على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية أثناء ممارسة الرياضة، بحيث لا يتعدى العدد ثلاثة أشخاص وعدم تبادل المعدات الرياضية، مشيرة إلى أن التخفيف الجزئي يجب أن يقابل بقدر أكبر من الالتزام والوعي من قبل أفراد المجتمع.

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