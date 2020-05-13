الامارات | سفارة الإمارات في الأردن: لسنا جهة اختصاص بعودة المقيمين

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات في الأردن: لسنا جهة اختصاص بعودة المقيمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت سفارة الإمارات في الأردن، عبر حسابها الرسمي على موقع " تويتر" أنها ليست جهة الاختصاص بمراجعة طلبات عودة أصحاب الإقامات إلى الدولة.

وذكرت أنه "نظراً للاستفسارات العديدة التي ترد إلى سفارة الدولة في عمّان بشأن مواضيع حملة الإقامات السارية المتواجدين في الأردن، يرجى التواصل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية".

واستحدثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خدمة جديدة على موقع الوزارة بعنوان "تواجدي للمقيمين" وهي خدمة مخصصة للمقيمين من لديهم إقامة سارية والمتواجدين خارج الدولة، وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة في الحالات الطارئة.

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ويمكنهم التسجيل في هذه الخدمة عبر الصفحة المخصصة في موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي www.mofaic.gov.ae والتي تمكن سهولة تواصل الوزارة مع المسجلين في الخدمة. ويمكن الدخول على الخدمة في الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة الإلكتروني ضمن خدمات الأفراد بعنوان تواجدي للمقيمين.

يأتي ذلك في حرص دولة الإمارات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي على صحة وسلامة المقيمين على أرضها وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن في الحالات الطارئة.

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