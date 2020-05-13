الامارات | الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات "كورونا" في الدولة عند التاسعة والنصف مساء

شكرا لقرائتكم خبر عن الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات "كورونا" في الدولة عند التاسعة والنصف مساء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم صحيفة "الإمارات اليوم" نقلاً مباشراً عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة نقلاً عن الحساب الرسمي لحكومة الإمارات، وذلك عند التاسعة والنصف من مساء اليوم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.