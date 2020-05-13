الامارات | دفاع مدني الفجيرة ينقذ إصبع طفل

شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني الفجيرة ينقذ إصبع طفل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حشر طفل بمنطقة ضدنا في الفجيرة إصبعه وسط قطعة معدنية حادة أثناء اللهو، ما أدى إلى تورم الإصبع، وفشلت الأسرة في إخراج إصبع الطفل، ونجحت فرق دفاع مدني الفجيرة في تحرير إصبع الطفل باستخدام معدات خاصة.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني الفجيرة بلاغاً ظهر أمس، يفيد بوجود طفل يبلغ من العمر سنة وشهرين، حشر إصبعه في قطعة معدنية حادة، في منطقة ضدنا.

وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ إلى موقع البلاغ، وفور وصولها تمكنت من تحرير إصبع الطفل دون أية إصابات للطفل، وذلك عن طريق استخدام معدّات خاصة لمثل هذه الحوادث.

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وأوصت إدارة الدفاع المدني في الفجيرة بعدم ترك الأطفال بمفردهم دون رقابة، ومتابعتهم بشكل مستمر، للحفاظ على سلامتهم، وعدم تعرضهم للحوادث أثناء اللهو.

الدفاع المدني أوصى بعدم ترك الأطفال بمفردهم دون رقابة.

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