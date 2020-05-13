الامارات | «صحة دبي» تسمح بعودة خدمات الطب التقليدي والعلاج الطبيعي

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تسمح بعودة خدمات الطب التقليدي والعلاج الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مستشفيات خاصة في دبي بأن هيئة الصحة سمحت لها باستئناف تقديم خدمات الطب التقليدي والبديل والتكميلي، والعلاج الطبيعي، وقصر تقديم خدمات الأسنان والأنف والأذن والحنجرة على الحالات الطارئة فقط.

وحسب تعميم للهيئة، تلقته مستشفيات وعيادات خاصة في دبي، مرخصة من قبل الهيئة، فقد أصبح بإمكان المستشفيات تقديم خدمات الطب التقليدي والبديل والتكميلي، مثل: «أيروفيدا، العلاج بالطبيعة، العلاج المثلي، الإبر الصينية، طب الأعشاب، الطب اليوناني»، كما سمحت الهيئة بمعاودة عمل مراكز العلاج الطبيعي والعلاج اليدوي لتقويم العظام والعمود الفقري.

وقصرت الهيئة تقديم خدمات طب الأسنان والأنف والأذن والحنجرة على الحالات الطارئة والعاجلة فقط، وبحسب تقدير الطبيب المعالج، مثل «آلام الأسنان الحادة، الالتهابات الصديدية، والإصابات والتقويم، وعلاج العصب»، وطالبتهم بتأجيل جميع المواعيد الأخرى، متى أمكن ذلك، تفادياً للعلاجات التي من شأنها انبعاث الرذاذ في الهواء، حفاظاً على السلامة العامة.

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تفتيش دوري

شددت هيئة الصحة في دبي على أن تخضع جميع المنشآت الصحية المستأنفة للنشاط إلى التفتيش الدوري، لضمان الامتثال للشروط والضوابط التي تم وضعها كمرحلة أولى من إعادة الأنشطة الصحية في الإمارة، مع ضرورة المراجعة المستمرة والتطبيق لكل ما ورد من الهيئة من إصدارات بشأن إدارة حالات جائحة فيروس كورونا المستجد.

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