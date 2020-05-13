الامارات | «إنقاذ دبي» يسجل 26 حادثاً بحرياً خلال 3 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن «إنقاذ دبي» يسجل 26 حادثاً بحرياً خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير مركز شرطة الموانئ بالإنابة في شرطة دبي، العقيد سعيد المدحاني، إن دوريات الإنقاذ البحري، في مركز شرطة الموانئ، نفذت 129 مهمة بحرية، وتعاملت مع 26 حادثاً بحرياً، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكد المدحاني الجاهزية العالية لدوريات الأمن البحري في تأمين الملاحة البحرية ورصد المخالفين، والاستجابة للحوادث البحرية الطارئة في أقل وقت ممكن، على مدار 24 ساعة.

من جهته، قال رئيس قسم الإنقاذ البحري، المقدم علي عبدالله القصيب النقبي، إن المهام التي نفذتها دوريات الإنقاذ البحري توزعت بين 62 مهمة خلال شهر يناير، و36 خلال فبراير، و31 خلال مارس، فيما سجل القسم 11 حادثاً في شهر يناير، وتسعة في فبراير، وستة في شهر مارس.

وأضاف أن الحوادث تنوعت بين اصطدام بالصخور، وجنوح لنش (سفينة خشبية)، واحتراق يختين، وسقوط أشخاص في البحر، إلى جانب حادث سقوط سيارة ليلاً في خور دبي، لافتاً إلى أن هذه الحوادث وقعت قبل بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا، وإغلاق الشواطئ، وجميع الأنشطة البحرية.

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وأشار إلى أن هناك تسع نقاط تمركز للإنقاذ البحري، للتعامل مع الحالات الطارئة في دبي، تضم غواصين منقذين، إضافة إلى زوارق ودراجات مائية ودراجات هوائية مع طواقم جاهزة لخدمة أفراد الجمهور، في حال طلب المساعدة، أو وقوع أي حالة طارئة.

ولفت إلى أن هناك ثلاث دوريات في منطقة حتا للتعامل مع الحالات الطارئة، ودوريتين بحريتين في منطقة الحمرية، وثلاثاً في منطقة مرفأ ديرة، واثنتين في خور دبي، ودورية واحدة في منطقة الجسر العائم، ودوريتين في منطقة الجميرا الأولى، وثلاث دوريات في جميرا الثانية، ودوريتين في منطقة جميرا الثالثة، ودورية واحدة في منطقة عين دبي، مشيراً إلى أن جميع الدوريات جاهزة للتعامل مع أية حالة طارئة بكوادر مؤهلة.

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مهمة، نفذتها دوريات الإنقاذ البحري، خلال فبراير الماضي.

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