الامارات | وفاة طالب ثانوي سقط من شرفة منزله في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طالب ثانوي سقط من شرفة منزله في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي طالب من دولة عربية في الصف الثاني عشر إثر سقوطه من شرفة بالطابق الرابع في شقة أسرته بمنطقة الورسان في دبي، بحسب مصدر أمني في شرطة دبي، أفاد بأنه تم الانتقال إلى موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال المصدر إنه تبين من خلال المعاينة الأولية والاستماع إلى إفادة الشهود بأن الطالب كان يلعب الكرة مع شقيقته في الشرفة، ثم سقطت الكرة من الشرفة فاندفع إلى الحاجز ليعرف مكان سقوطها، وما إذا كانت عالقة في مكان، ففلتت يده من الحاجز وسقط من الطابق الرابع ليتوفى متأثراً بإصابته.

وأكد المصدر ضرورة انتباه الآباء إلى أبنائهم في هذه الفترة، التي ربما يشعرون فيها بالملل، ويتصرفون بطريقة غير محسوبة، معرباً عن خالص تعازيه لأسرة الفتى المتوفى.

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