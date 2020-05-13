الامارات | بلدية دبي تعالج 350 طن نفايات طبية ملوثة بـ «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تعالج 350 طن نفايات طبية ملوثة بـ «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي عن معالجة أكثر من 350 طناً من النفايات الطبية الملوثة، والناتجة عن الفحوص والتدخلات العلاجية المتعلقة بفيروس (كوفيد-19) في العيادات، والمستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية، والمعامل، والمختبرات، سواء التابعة للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك في منشأة جبل علي لمعالجة النفايات الخطرة التابعة للبلدية، بمعدل ستة أطنان يومياً حتى شهر أبريل الماضي، حيث تتم عملية المعالجة وفق أفضل الممارسات البيئية المتبعة عالمياً في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات.

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري: «حرصنا منذ اليوم الأول لبداية أزمة انتشار فيروس (كوفيد-19) على وضع خطة متكاملة للتعامل مع نفايات الجهات الطبية المختلفة على مستوى الإمارة، وذلك بالتنسيق بين إدارة النفايات، وفريق الأزمات والطوارئ في البلدية، حيث تعتبر مرحلة معالجة النفايات الطبية من المراحل المهمة في منظومة الإدارة المستدامة للنفايات».

وأضاف أن البلدية اتخذت منذ بداية الجائحة كل الإجراءات والتدابير المتعلقة بإدارة النفايات بشكل عام، والنفايات الطبية الملوثة والمشتبه في تلوثها بفيروس كورونا بشكل خاص، حيث يتم نقلها بشكل مباشر من المراكز المختلفة إلى منشأة جبل علي لمعالجة النفايات الخطرة، ومعالجتها يومياً بواسطة أنظمة معالجة النفايات الطبية المركزية المخصصة لذلك، حيث زودت المنشأة بأفضل الأنظمة البيئية العالمية المعتمدة لضمان التخلص الآمن من تلك النفايات، بما لها من طبيعة خاصة ولحماية واستدامة البيئة.

وقال مدير إدارة النفايات في البلدية، عبدالمجيد سيفاي، إن جميع النفايات الطبية يتم التعامل معها بشكل دقيق وفني وفق أعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية، إلّا أنّ النفايات الطبية الملوثة بفيروس (كوفيد-19)، يتم إعطاؤها الأولوية في المعالجة على بقية النفايات الطبية الأخرى، وذلك للتخلص منها بأسرع وقت، كما يتم تعقيم المعدات والمركبات والمكان بالكامل، لتجنب أي خطر يمكن أن ينشأ عن التعامل مع مثل هذه النفايات الخطرة التي يتم استقبالها على مدار الساعة ضمن ثلاث ورديات عمل في اليوم.

وتمت إضافة ممرات لتعقيم الموظفين والمتعاملين والأفراد العاملين في مجال نقل النفايات البيولوجية.

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محطة نفايات طبية متنقلة

أفادت بلدية دبي بأنها تعاقدت، أخيراً، مع إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في مجال معالجة النفايات الطبية لتوريد محطة نفايات طبية متنقلة ومتطورة.

واشترطت البلدية أن تكون المحطة قادرة على استقبال النفايات الطبية الملوثة بجميع أنواع الفيروسات المعدية، ومن ضمنها فيروس «كوفيد-19»، كما أنّ هذه المحطة تحتوي على أنظمة حديثة ومتقدمة لمعالجة جميع أنواع الغازات والانبعاثات المتولدة عن عمليات المعالجة.

حاويات خاصة

وزعت بلدية دبي تعميماً على جميع الشركات المعتمدة العاملة في مجال إدارة النفايات وعملائها بتوفير حاويات خاصة لتجميع مخلفات الكمّامات والقفازات اليدوية، وغيرها من وسائل الحماية الشخصية ضد فيروس «كوفيد-19» والمستخدمة من قبل الجمهور، وذلك لخصوصية التعامل مع هذه النفايات باعتبارها تشكل خطراً على الصحة العامّة، ويجب التعامل معها وفق الإجراءات والتدابير المعتمدة في هذا المجال.

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