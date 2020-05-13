الامارات | «التربية» تطلق «أكاديمية افتراضية» لطلبة الصف الـ 12

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تطلق «أكاديمية افتراضية» لطلبة الصف الـ 12 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة الأكاديمية الافتراضية لطلبة الصف الثاني عشر العام والمتقدم، التي تستهدف تنمية قدراتهم في عدد من المواد الدراسية، وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء، وذلك عبر قنوات «تيمز» المنضوية تحت مظلة منظومة التعلم الذكي التي تطبقها الوزارة خلال الظروف الراهنة، وحرصاً منها على رفع نتائج أداء تحصيل الطلبة الأكاديمي التي يترتب عليها انتقالهم إلى مرحلة التعليم الجامعي، وبإمكان الطلبة الاستفادة منها والاشتراك فيها من خلال روابط ستمررها الوزارة إلى الطلبة بخصوص كل أكاديمية وموعدها، وحددت الوزارة ثلاثة مواعيد أسبوعياً، وتبدأ الأكاديميات عملها من 17 مايو الجاري إلى 14 من يونيو المقبل.

وتهدف المبادرة إلى الارتقاء بالمستوى التحصيلي لطلبة الصف الثاني عشر في المواد الدراسية، وتقديم الدعم الأكاديمي لهم والارتقاء بمهارات الطلبة، ورفدهم بمخزون معرفي مترابط ومتكامل، يتسنى تقييمه وفق المستويات المعيارية المعمول بها في الوزارة.

وقالت الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية، فوزية غريب، إن الأكاديميات الافتراضية تعمل على تعزيز جودة المخرجات التربوية للمدرسة الإماراتية، بما يضمن لها مستويات متقدمة من التنافسية، في ظل الظروف الراهنة التي استوجبت العمل على مبادرات تربوية مضمونة التأثير والنتائج، تعود بالنفع على الطلبة في مختلف مراحلهم الدراسية.

وأكدت أن «الوزارة أفردت اهتماماً خاصاً بطلبة المرحلة الثانوية، نظراً لخصوصية هذه المرحلة وما يترتب عليها من انتقال الطالب إلى مرحلة دراسية أخرى وهي مرحلة الدراسة الجامعية، لذلك أطلقنا هذه المبادرة لتوجيه مزيد من الدعم لطلبة المرحلة الثانوية، لتحسين أدائهم وتحصيلهم العلمي وفق خطة صممت خصيصاً لرفدهم بكل ما يحتاجونه من أوجه الدعم الأكاديمي».

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وأضافت أن الوزارة أفردت معلمين لكل مادة دراسية تحاكيها المبادرة، ليتولوا مهمة دعم الطلبة فيها، ورفع التقارير للجهات المعنية بالوزارة لمعرفة مدى تأثيرها والبحث في إمكانية تطويرها إذا تطلب الأمر.

ولفتت إلى أن المبادرة استقطبت ما يزيد على 2000 طالب وطالبة من مرحلة الثانوية، ويشرف عليهم 94 معلماً مختصاً في المواد الدراسية التي تشملها المبادرة، ويتولون دعمهم أكاديمياً وفق الخطة التي تم اعتمادها عند الإعداد للمشروع، وبما يتناسب مع احتياجات الطلبة المعرفية.

- المبادرة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى التحصيلي لطلبة الصف الـ 12.

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