الامارات | إجازة العيد لحكومة دبي من 29 رمضان إلى 3 شوال

شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة العيد لحكومة دبي من 29 رمضان إلى 3 شوال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة عيد الفطر المبارك لدوائر حكومة دبي، ستبدأ اعتباراً من 29 رمضان حتى الثالث من شوال المقبل، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي. وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أعلنت إجازة عيد الفطر المبارك في الحكومة الاتحادية، اعتباراً من يوم 29 من رمضان وتستمر حتى الثالث من شهر شوال، بما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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