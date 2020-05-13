الامارات | «إقامة دبي» تنجز 23.7 ألف معاملة عبر «آمر» خلال 40 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي» تنجز 23.7 ألف معاملة عبر «آمر» خلال 40 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، في دبي، بأن مراكز «آمر» النموذجية أنجزت 23 ألفاً و750 معاملة، خلال الفترة من 27 مارس حتى السابع من مايو الجاري (40 يوماً)، وتنوعت المعاملات بين تجديد الإقامة وإلغاء إقامة وإقامة جديدة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، إن الإدارة تطبق كل التدابير الوقائية لضمان سلامة مراكزها النموذجية، خصوصاً بعد إعادة فتح جميع مراكز «آمر» النموذجية المنتشرة في إمارة دبي، والبالغ عددها 68 مركزاً، كذلك المعاملات المنجزة خلال العمل عن بعد عبر تطبيق آمر الذكي، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بتخفيف القيود على الحركة والتنقل في الإمارة، دون الإخلال بالتدابير الاحترازية المتبعة مع الحفاظ الكامل على التطبيق الصارم للمعايير التي حددتها اللجنة لكيفية تحرك الأفراد.

من جهته، قال مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين، الرائد سالم بن علي، إن إقامة دبي عكفت على عمل جولات تفتيشية دورية، لمتابعة التزام مراكز آمر النموذجية بالتدابير الاحترازية، حيث بلغت الجولات التفتيشية خلال فترة تخفيف القيود 136 جولة، مؤكداً التزام الإدارة بالمسؤولية المشتركة التي تضمن سلامة وصحة المجتمع واستمرارية منظومة العمل، في ظل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للتغلب على التحديات خلال هذه الفترة.

ودعا رئيس قسم مراكز آمر، الرائد مروان بالحصا، الموظفين والمتعاملين مرتادي مراكز آمر إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية، التي تسهم في منع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما يضمن سلامة وصحة المجتمع، تماشياً مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لافتاً إلى أنه يتم داخل المركز فحص درجة حرارة كل موظف ومتعامل، والالتزام بالتدابير الوقائية، مثل: التعقيم والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

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وأوضح أن نسبة الطاقة الاستيعابية لمراكز آمر النموذجية لا تزيد على 30%، بحيث لا تتجاوز نسبة الموظفين في المركز 30%، وكذلك بالنسبة للمتعاملين، التزاماً بتطبيق وتنفيذ التدابير الوقائية بشكل كامل.

مواقع «آمر»

تقدم مراكز آمر كل الخدمات للمتعاملين عبر الموقع الإلكتروني للإدارةgdrfad.gove.ae، أو عبر التطبيق الذكي «آمر»، المتوافر على الهواتف الذكية IOS، وGoogle play الذي يتيح إمكانية التعرف إلى أقرب مركز والتواصل معه عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للتقديم على الخدمة، كما تتيح بعض المراكز التقديم على الخدمة عبر التطبيق.

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