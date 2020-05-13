الامارات | معاودة الترام والنقل البحري للعمل في دبي ابتداءً من اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن معاودة الترام والنقل البحري للعمل في دبي ابتداءً من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عن معاودة الترام، ووسائل النقل البحرية بما في ذلك فيري دبي والتاكسي المائي والعبرات التقليدية والمكيفة، ومركبات التأجير بنظام التنقل المشترك الى العمل ابتداء من اليوم 13 مايو، وذلك وفق الأوقات المحددة من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ويسمح باستخدام المواصلات العامة في دبي وفق اشتراطات وقائية تم تطبيقها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتتضمن الاشتراطات الزامية لبس الكمامة ووجوب التقيد بترك مسافة تباعد آمنة مع الاخرين خلال استخدام وسائل النقل وأثناء التواجد في مرافقها.

وشهدت وسائل النقل العام في دبي من مترو وحافلات وترام ووسائل نقل بحري خلال الأسابيع الماضية تعديلات في أوقات عملها شملت تقليص ساعات التشغيل، وفترات إيقاف عن العمل لعدة أسابيع لا سيما بالنسبة للنقل البحري الذي تم إيقافه عن الخدمة لمدة تجاوزت 6 أسابيع.

وكان المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطاير قد أعلن قبل أيام أن الممارسات العالمية اكدت ضرورة الاستمرار في تقديم خدمات المواصلات العامة التي تمثل شريان رئيس لاستمرار عمل بعض القطاعات الحيوية. وأشار الى توصية تلك الدراسات بتقليل ساعات التشغيل وحجم الطاقة الاستيعابية خلال الظروف الحالية، لافتا الى تقليص مدن مثل بروكسل مدة تشغيل المواصلات العامة وطاقتها الاستيعابية بنسبة 30%، ومدينة نيوجرسي الامريكية بنسبة 50%، مقابل مدينة باريس التي تباينت فيها النسبة بين 30 الى 50%.

Advertisements

تعديلات طفيفة على تعليمات التخفيف الجزئي على قيود الحركة في دبي

سياحة دبي: السماح ببعض الأنشطة الخارجية وفتح الشواطئ الفندقية أمام النزلاء

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news