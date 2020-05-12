الامارات | بالفيديو.. حاكم رأس الخيمة يلبي رغبة طفل في عودة والدته من بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حاكم رأس الخيمة يلبي رغبة طفل في عودة والدته من بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في لفتة إنسانية نبيلة وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بتلبية رغبة طفل بريطاني في عودة والدته إلى الإمارات من المملكة المتحدة بعد أن حالت الظروف دون عودتها بسبب الظروف الراهنة.

وعلى حساب سموه على الانستغرام قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي " سعدت اليوم بالرد على رسالة أرشي الطفل البريطاني الذي حالت الظروف الراهنة دون عودة والدته من المملكة المتحدة إلى رأس الخيمة وعملنا على تلبية رغبته في رؤية والدته في أقرب فرصة.. مؤكدين في يوم زايد للعمل الإنساني أن دولة الإمارات ستظل دوما منارة للخير والإنسانية.".

وكان الطفل أرشي قد كتب رسالة إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة قال فيها إنه يعاني بشدة بسبب ابتعاد والدته عنه لمدة 52 يوما معربا عن رغبته الشديدة في أن يحقق حاكم راس الخيمة أمنيته في السماح للأم بالعودة.

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