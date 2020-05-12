الامارات | فحص «كورونا» مجاني للمـواطنين وأصحاب الهمم والمقيمين فوق الـ 50

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص «كورونا» مجاني للمـواطنين وأصحاب الهمم والمقيمين فوق الـ 50 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببدء الفحص المجاني للمواطنين في دولة الإمارات، وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل، في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في بيان مشترك، أن سموه وجّه أيضاً بالفحص المجاني لعمالة الخدمة المساعدة في منازل المواطنين، إلى جانب عدد من الفئات، التي تشمل أصحاب الهمم والمرأة الحامل، والمقيمين ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً، إضافة إلى الذين لديهم الأعراض المصاحبة للفيروس، والمخالطين المقربين من المصابين، على أن تقوم الجهات الصحية المختصة بتحديد مواعيد وتوقيتات الفحوص وإعلام الجمهور.

وأوضحت الوزارة والهيئة أن مبادرة سموه تأتي في إطار حرص القيادة على توفير كل السبل الممكنة، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد، حرصاً على سلامة المجتمع وأفراده من مواطنين ومقيمين، وحفاظاً على حياتهم.



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• الفحص يشمل: عمالة الخدمة المساعدة في منازل المواطنين، والمرأة الحامل، ومن لديهم الأعراض المصاحبة للفيروس والمخالطين المقربين من المصابين.

• المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالتصدي لفيروس «كورونا» المستجد.

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