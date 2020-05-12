الامارات | بالفيديو.. الإمارات تلم شمل أم سورية وابنتها بعد شهرين من الفراق

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الإمارات تلم شمل أم سورية وابنتها بعد شهرين من الفراق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت أم سورية مقيمة في الدولة عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها بلم شملها مع ابنتها، البالغة من العمر 5 سنوات، بعد فراق دام شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.
ونشرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في حسابها على "تويتر" مقطع فيديو للحطة لقاء الأم بابنتها، وعلقت عليه: "استكمالاً لمسيرة القائد الراحل المؤسس، وفي يوم زايد للعمل الإنساني، دولة الإمارات تُلبي النداء وتعيد لم شمل أم سورية وابنتها بعد فراق دام شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد".
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