الامارات | بالفيديو.. الإمارات تلم شمل أم سورية وابنتها بعد شهرين من الفراق

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الإمارات تلم شمل أم سورية وابنتها بعد شهرين من الفراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت أم سورية مقيمة في الدولة عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها بلم شملها مع ابنتها، البالغة من العمر 5 سنوات، بعد فراق دام شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في حسابها على "تويتر" مقطع فيديو للحطة لقاء الأم بابنتها، وعلقت عليه: "استكمالاً لمسيرة القائد الراحل المؤسس، وفي يوم زايد للعمل الإنساني، دولة الإمارات تُلبي النداء وتعيد لم شمل أم سورية وابنتها بعد فراق دام شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد".

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