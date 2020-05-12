القيادة العامة لشرطة أبوظبي إدارة الإعلام الأمني



أشاد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي‎ بالدعم والرعاية المستمرة من صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدوله "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي يعد الأساس الرئيسي فيما حققته أبوظبي من انجازات ريادية في المجال الأمني والتخطيطي والعمراني وغيرها من مجالات النهضة التطويرية.



وأوضح أن التخطيط والإحصاء من ضمن أبرز الأولويات التي تهتم بها حكومة أبوظبي حيث يقوم مركز الإحصاء - أبوظبي بإصدار الكتاب السنوي الإحصائي سنوياً نتيجة لتزايد أهمية البيانات الإحصائية ونظراً لتحول المجتمع الدولي تدريجاً الى مجتمع معلوماتي واعتماد صانعي القرار والمخططين بشكل متزايد على البيانات الإحصائية المتوفرة لدراسة وتحليل الخيارات المتاحة تمهيدا لوضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات الازمة.

وأكد الحرص على التنسيق والتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي ودعم توجهاته في تبني خطط التطوير والارتقاء بالعمل الحكومي إلى مستويات أفضل في المستقبل مشيراً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالعمل ضمن خطط أمنية منظمة ومدروسة لتحقيق معايير الأمن والأمان، وتعزيز مفهوم التعاون بين الشرطة والمجتمع وتطوير أداء العاملين وتكثيف برامج التدريب والتأهيل لهم وجعل الكوادر الشرطية نموذجاً متفرداً في حفظ الأمن ونشر الطمأنينة بالمجتمع.

وذكر أن شرطة أبوظبي تهتم بالإحصاء والتخطيط وتعمل وفق استراتيجية تطويرية تسابق الزمن في مواكبة التطورات بالأجهزة الأمنية عالمياً حيث ترتكز خططها وبرامجها على 6 أولويات استراتيجية، تتمثل في مكافحة الجريمة، وجعل المدن أكثر أماناً، وثقة المجتمع، والأمن والسلامة، ومنظمة شرطية تدار بفاعلية، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية، "يندرج تحت هذه الاستراتيجيات 18 هدفاً استراتيجياً، يتم تدعيمها بمبادرات ومشاريع، ومتابعتها عبر الأنظمة ومؤشرات متقدمة".

وأشار إلى أن التخطيط الجيد أدى إلى نجاح شرطة أبوظبي في تحقيق منظومة أمنية متكاملة ركزت على تطبيق أعلى معايير الأمن والأمان السلامة، وسن القوانين والتشريعات التي أسهمت في حمايه أفراد المجتمع وجعل إمارة أبوظبي من أكثر المناطق أمناً وأماناً لتحقق بذلك مكتسبات مهمة في مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة بالمجتمع منذ تأسيسها في عام 1957.

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