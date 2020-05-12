تروبيل تقدم تبرعات غذائية للفئات المجتمعية المحتاجة والعاملين في القطاع الصحي الذين يتصدون لجائحة كوفيد-19

أطلقت شركة تروبيل الرائدة في مجال استيراد السلع الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتخذ من دولة الامارات العربية المتحدة مقراً لها، مبادرتين لتقديم تبرعات غذائية لكل من العاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين يتصدون لجائحة "كوفيد-19"، والفئات المجتمعية المحتاجة في مختلف مناطق دبي.

في هذا الإطار، يتبرع قسم خدمات التجزئة والأغذية لدى تروبيل بالشراكة مع علامة "ياكولت" اليابانية المتخصصة في إنتاج الحليب والألبان ومنتجات البروبيوتيك، كل أسبوع بأكثر من 100 مشروب من مشروبات البروبيوتيك للأطباء والممرضات العاملين في قسم الطوارئ في مستشفى راشد بدبي.

تعليقاً على ذلك، قال بوشانت جي غاندي مدير قسم مبيعات التجزئة والأغذية لدى تروبيل: "أثّرت جائحة كورونا على الأشخاص والمجتمعات أكثر مما كنا نتخيل، وبالتالي بات من الضروري أن تتضافر جميع الجهود معاً خلال هذه الأوقات الصعبة. لذا قررنا في شهر أبريل الماضي أن نبدأ بتقديم حزم تبرعات إلى مستشفى راشد.

"من خلال عملهم في الخطوط الأمامية، من الضروري أن يواصل العاملون والمتخصصون في قطاع الرعاية الصحية اهتمامهم بصحتهم وعافيتهم وكذلك صحة مرضاهم. وفي هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة، تتصدر تقوية مناعة الجسم طليعة الاهتمامات الغذائية، لاسيما بالنسبة لأولئك الذين يعملون في خط المواجهة الأمامي. لذا نأمل من خلال هذه المبادرة التي أطلقناها، أن نساهم بطريقةٍ ما في منح هؤلاء الأشخاص المشروبات الغنية والمفيدة للجسم مثل مشروبات الروبيوتيك، بما يساعدهم على تقوية أجهزة المناعة والحفاظ على صحتهم".

في سياقٍ متصل، تتبرع تروبيل أيضاً بعدد كبير من قطع الكرواسون والخبز كل أسبوع، لمساعدة "مؤسسة تراحم الخيرية" في دولة الإمارات في تأمين وجبات منتظمة للفئات المحتاجة في المجتمع.

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حتى الآن، قدمت الشركة أكثر من 10,000 قطعة كرواسون ورغيف خبز طازجة، تم تسليمها إلى عدد من المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء الدولة بما في ذلك منطقة ديرة، مجمع دبي الصناعي، الشارقة، وعدد من مساكن العمال في مناطق متفرقة من دبي.

واختتم غاندي قائلاً: "نأمل أن تسهم تبرعاتنا اليومية من المنتجات والوجبات الطازجة في مساعدة الفئات الأكثر تضرراً في المجتمع خلال هذه الأوقات الصعبة.

"سنواصل جهودنا خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة في تقديم حملات التبرع المنتظمة، كما سنعمل على إيجاد طرق إضافية لتقديم المزيد من الدعم للمجتمع. من المهم أن يلعب الجميع دوره في مساعدة المجتمع وتخفيف الآثار الصحية والاقتصادية والمالية الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19".

منذ تأسيسها عام 1984، رسخت تروبيل مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في مجال السلع الاستهلاكية في المنطقة. واليوم، تضم محفظة الشركة أكثر من 10,000 منتج، وهو ما يعزز من مكانتها كشركة رائدة في الاستيراد والتخزين والتوزيع والتجارة في كافة أنحاء منطقة الخليج.