الامارات | "صحة دبي" تنتج 1000 قناع واقِ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" تنتج 1000 قناع واقِ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الصحة في دبي أنها نجحت في إنتاج 1000 قناع واقي للوجه، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لحماية كوادرها الطبية من عدوى كورونا.

وأوضحت الهيئة أن انتاج الأقنعة الواقية تم في مركز الابتكار الصحي، التابع لها، بالتعاون ع شركة سنتريكس العالمية، وكانت الهيئة قد أعلنت أخيراً بدأها في نتاج الأقنعة الواقية بواقع 50 قناعاً كل 48 ساعة، وأنها تستهدف توفير نحو 500 قناعاً للكوادر الطبية المتعاملة مباشرة مع مصابي كوفيد-19

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