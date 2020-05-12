الامارات | "صحة دبي" تنتج 1000 قناع واقِ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

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شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" تنتج 1000 قناع واقِ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الصحة في دبي أنها نجحت في إنتاج 1000 قناع واقي للوجه، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لحماية كوادرها الطبية من عدوى كورونا.
وأوضحت الهيئة أن انتاج الأقنعة الواقية تم في مركز الابتكار الصحي، التابع لها، بالتعاون ع شركة سنتريكس العالمية، وكانت الهيئة قد أعلنت أخيراً بدأها في نتاج الأقنعة الواقية بواقع 50 قناعاً كل 48 ساعة، وأنها تستهدف توفير نحو 500 قناعاً للكوادر الطبية المتعاملة مباشرة مع مصابي كوفيد-19
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