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الامارات | "صحة دبي" تنتج 1000 قناع واقِ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

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وجيه السباعي-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الصحة في دبي أنها نجحت في إنتاج 1000 قناع واقي للوجه، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لحماية كوادرها الطبية من عدوى .

وأوضحت الهيئة أن انتاج الأقنعة الواقية تم في مركز الابتكار الصحي، التابع لها، بالتعاون ع شركة سنتريكس العالمية، وكانت الهيئة قد أعلنت أخيراً بدأها في نتاج الأقنعة الواقية بواقع 50 قناعاً كل 48 ساعة، وأنها تستهدف توفير نحو 500 قناعاً للكوادر الطبية المتعاملة مباشرة مع مصابي كوفيد-19

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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