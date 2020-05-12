الامارات | ‏توضيح هام صادر عن وزارة الصحة

شكرا لقرائتكم خبر عن ‏توضيح هام صادر عن وزارة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المعلومات المنسوبة إليها حول قرار إغلاق المراكز التجارية بالدولة، وأوضحت أن المنشور المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي يعود لتاريخ 23 مارس 2020 بعد ظهور أزمة كورونا. وقالت الوزارة عبر "تويتر": "إن البيانات الصادرة عنها يتم نشرها عبر حساباتها الرسمية، داعية أفراد المجتمع إلى تجاهل الشائعة المذكورة واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الحكومية الرسمية". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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