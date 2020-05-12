الامارات | محمد بن زايد: ما أحوج العالم اليوم إلى استلهام إرث زايد

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: ما أحوج العالم اليوم إلى استلهام إرث زايد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الشيخ زايد رحمه الله سيظل رمزًا عالميًا للخير والإنسانية.
وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "في يوم زايد للعمل الإنساني" نجدد العزم على السير على نهجه في البذل والعطاء ومد يد العون..ما أحوج العالم اليوم إلى استلهام إرثه الثري لتعزيز التضامن والتكافل بين الناس في ظل الظروف التي تمر بها البشرية.
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