الامارات | «خيرية الشارقة» تطلق مبادرة لتوفير 1500 جلسة غسيل كلى

شكرا لقرائتكم خبر عن «خيرية الشارقة» تطلق مبادرة لتوفير 1500 جلسة غسيل كلى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت اليوم جمعية الشارقة الخيرية مبادرة تستهدف توفير 1500 جلسة غسيل لمرضى الفشل الكلوي المسجلين بكشوف وسجلات الجمعية، وذلك تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق التاسع عشر من شهر رمضان المبارك من كل عام، وتستمر المبادرة طيلة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال المدير التنفيذي للجمعية عبدالله سلطان بن خادم: إن "الجمعية تحرص على الاحتفاء بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني بإطلاق المبادرات الإنسانية، إذ تم إطلاق مبادرة غسيل الكلى، حيث يتم استقبال الحالات لتخضع للجلسات بعيادة غسيل الكلى التابعة للجمعية ومن خلال التعاون مع المستشفى الإماراتي الأوروبي، وبمساهمات المحسنين وأهل الخير.

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وأوضح بن خادم أن الجمعية تؤدي دورها الإنساني وفق رؤيتها الاستراتيجية، والتي تتبلور حول توفير كافة سبل الرعاية والمساعدة لطالبي المساعدات العلاجية، ولاسيما الحالات الطارئة مثل مرضى الفشل الكلوي، الذين تطلب حالتهم الصحية سرعة الاستجابة في توفير العلاج والاستمرارية لضمان تعافي المريض وتحقيق النتائج المرجوة.

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