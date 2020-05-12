الامارات | «إقامة دبي» تنجز 24 ألف معاملة عبر خدمة آمر

شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي» تنجز 24 ألف معاملة عبر خدمة آمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن مراكز آمر النموذجية أنجزت 23 ألف 750 معاملة، خلال الفترة من 27 مارس حتى 7مايو الجاري، وتنوعت المعاملات ما بين تجديد الإقامة وإلغاء إقامة وإقامة جديدة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اللواء محمد أحمد المري: الإدارة اتخذت كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة مراكزها النموذجية، خصوصاً بعد إعلانها عن إعادة فتح كافة مراكز آمر النموذجية المنتشرة في إمارة دبي و البالغ عددها 68 مركزاَ، كذلك المعاملات المنجزة خلال العمل عن بعد عبر تطبيق آمر الذكي، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بتخفيف القيود على الحركة والتنقل في الإمارة، دون الإخلال بالتدابير الاحترازية المتبعة مع الحفاظ الكامل على التطبيق الصارم للمعايير التي حددتها اللجنة لكيفية تحرك الأفراد.

من جهته، قال مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين الرائد سالم بن علي: إن إقامة دبي عكفت على عمل جولات تفتيشية دورية لمتابعة التزام مراكز آمر النموذجية بالتدابير الاحترازية، حيث بلغت الجولات التفتيشية خلال فترة تخفيف القيود 136 جولة، مؤكداً التزام الإدارة بالمسؤولية المشتركة التي تضمن سلامة وصحة المجتمع و استمرارية منظومة العمل في ظل التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية للتغلب على التحديات خلال هذه الفترة.

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من جهته، دعا رئيس قسم مراكز آمر الرائد مروان بالحصا الموظفين والمتعاملين مرتادي مراكز آمر بالالتزام بالتدابير الاحترازية التي تسهم في منع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بما يضمن سلامة وصحة المجتمع تماشياً مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ولفت أنه يتم داخل المركز فحص درجة حرارة كل موظف ومتعامل، و الالتزام بالتدابير الوقائية كالتعقيم والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

وأوضح بالحصا أن نسبة الطاقة الاستيعابية لمراكز آمر النموذجية لا تزيد عن 30%، بحيث لا تتجاوز نسبة الموظفين في المركز 30% وكذلك بالنسبة للمتعاملين وذلك التزاماً بتطبيق و تنفيذ التدابير الوقائية بشكل كامل.

ولفت إلى أن مراكز آمر تقدم كافة الخدمات للمتعاملين عبر الموقع الالكتروني للإدارة gdrfad.gove.ae أو عبر التطبيق الذكي «آمر» المتوفر على الهواتف الذكية IOS و.Google play، الذي يتيح إمكانية التعرف على أقرب مركز والتواصل معه عبر الهاتف أو البريد الالكتروني للتقديم على الخدمة، كما تتيح بعض المراكز التقديم على الخدمة عبر التطبيق.

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