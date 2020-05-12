الامارات | مشاهير «سوشيال ميديا» يروجون لحسابات مفبركة للاحتيال باسم شركة معروفة

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير «سوشيال ميديا» يروجون لحسابات مفبركة للاحتيال باسم شركة معروفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهدف محتالون إلكترونيون شركة استثمار معروفة، بإطلاق موقع إلكتروني باسمها وشعارها، بالإضافة إلى حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، (تويتر وإنستغرام وسناب شات)، بهدف استدراج الضحايا وإغرائهم بالاستثمار لديهم ثم سرقة أموالهم، بل عمدوا إلى استغلال مشاهير تواصل الاجتماعي للترويج لحساباتهم وموقعهم المزيف.

وحذرت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي عملاءها من التعرض للخداع والتصيد عبر الموقع المزيف، والحسابات المفبركة على شبكات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن لها موقعاً رسمياً وحيداً على شبكة الانترنت.

وقالت متحدثة عن الشركة لـ"الإمارات اليوم" إن تلك الممارسات الاحتيالية بدأت تقريباً منذ 10 أيام، حين فوجئت الشركة باستفسارات من عملائها حول موقع إلكتروني مختلف، وإعلانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إحداها عن طريق واحدة من مشاهير السوشيال ميديا عرضت إعلاناً للشركة دون إذن منها أو ارتباط سابق.

وأكدت الشركة أنه ليس لديها أي صلة بالموقع الالكتروني الاحتيالي، مناشدة دوائر القطاع العام عدم التواصل أو زيارة هذا الموقع والامتناع عن تقديم أي بيانات شخصية من خلاله حفاظاً على تلك البيانات.



وأشارت إلى أن الشركة لديها حسابات رسمية معروفة على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بحسابات مفبركة أنشأها المحتالون أنفسهم، مستخدمين معلومات وصوراً وشعار الشركة دون إذن منها، بل روجوا لها من خلال مشاهير «سوشيال ميديا» لم تتعاقد معهم الخليج للاستثمار الإسلامي.



وأوضحت الشركة في بيان حصلت عليه "الإمارات اليوم" أنها أبلغت شرطة دبي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة عن الموقع الاحتيالي والهجمات الإلكترونيةالمذكورة أعلاه، مشيرة إلى أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية المناسبة لحماية سمعتها ومصالح المستثمرين والجمهور العام على حد سواء.

من جهته قال مصدر أمني إنه يجري التحقق من الواقعة، وبناء على ذلك سوف يتم اتخاذ إجراءات منها حجب الحسابات المفبركة على شبكات التواصل.

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فيما تصفحت "الإمارات اليوم" الموقع المفبرك لمؤسسة الخليج للاستثمار الإسلامي، واتسم بالإتقان البالغ إذ نقل مؤسسوه بعض البيانات المرتبطة بالشركة الأصلية، واستخدموا شعارها، واسمها التجاري، ووضعوا رابطاً للحصول على بيانات رواد الموقع المزيف، لاستخدامها لاحقاً في أهدافهم، ومن اللافت أن الموقع الوهمي باللغة العربية، وحين يضغط المستخدم رابط التحويل للغة الانجليزية ينتقل إلى الموقع الأصلي للشركة المجني عليها.

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