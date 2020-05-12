الامارات | إجازة عيد الفطر لدوائر حكومة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة عيد الفطر لدوائر حكومة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة عيد الفطر المبارك لدوائر حكومة دبي ستبدأ اعتباراً من 29 رمضان حتى 3 شوال 1441، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة، سائلة الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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