الامارات | ‏ «الصحة» تعلن عن 631 حالة شفاء و783 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، عن 631 حالة شفاء و783 إصابة جديدة بفيروس ‎كورونا وحالتي وفاة. وأكدت الوزارة أنها أجرت أكثر من 32 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، فيما كشفت عن 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و631 حالة شفاء وحالتي وفاة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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