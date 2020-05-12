الامارات | إجازة العيد في الحكومة الاتحادية من 29 رمضان حتى 3 شوال

شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة العيد في الحكومة الاتحادية من 29 رمضان حتى 3 شوال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه تقرّر أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في الحكومة الاتحادية اعتباراً من يوم 29 من رمضان وتستمر حتى الثالث من شهر شوال، بما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي. وأوضحت الهيئة في التعميم الذي أصدرته أمس، بشأن إجازة عيد الفطر السعيد في الحكومة الاتحادية، أن التعميم استند إلى قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية، وجاء بناء على أجندة العطلات الرسمية لسنة 2020 المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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