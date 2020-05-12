الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض

اشتكى متعامل مع شركة للاتصالات، وجود خطأ في الفاتورة الشهرية الخاصة به لشهر مايو، موضحاً أن مندوب الشركة منحه عرضاً يحصل بموجبه على خصم 10% لمدة عام من إجمالي الفاتورة، بينما لم يحصل عليه فعلياً، فتواصل مع خدمة العملاء وقدم شكوى، لكنه لم يحصل على الخصم.

أسنان

اشتكت مريضة الانتظار لأكثر من ساعة عن موعدها المقرر، في عيادة الأسنان بمستشفى النور في أبوظبي، فيما اعتبر المسؤول لدى مراجعته، أن الانتظار وضع طبيعي في عيادات الأسنان كافة، الأمر الذي دفعها إلى المغادرة.

بنوك

قال متعاملون مع بنوك، إنهم يجدون صعوبة في التواصل خلال ساعات الدوام الرسمي بمراكز خدمة العملاء، خصوصاً أن أرقام الاتصال تبدأ بالرقم 600، وهي غير مجانية، وتطول مدة الانتظار حتى خمس دقائق في بعض الأحيان.

مواشٍ

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لاحظ سكان بمنطقة البستان في عجمان، استغلال أحد الأشخاص لبيت مهجور، وحوّله إلى مكان لتربية المواشي، قبل أن يقوم أخيراً بنقلها إلى مكان آخر مع بدء جائحة «كورونا»، داعين الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة على المنازل المهجورة لمنع استخدامها في أمور غير مشروعة.

حافلات

طالب ذوو طلبة في مدارس خاصة بالشارقة، بضرورة تدخل هيئة الشارقة للتعليم الخاص، من أجل احتساب قيمة رسوم الحافلات المسترجعة عن الفصل الثالث، بعدما فوجئوا باحتساب المدارس خصومات غير عادلة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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