الامارات | مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.. «الخير يجب أن يعمّ أصدقاء الإمارات وأشقاءها»

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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.. «الخير يجب أن يعمّ أصدقاء الإمارات وأشقاءها» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تملك مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية سجلاً حافلاً بالعطاء الإنساني، يضم مجموعة كبيرة من الإنجازات والمشروعات والمبادرات، التي تنسجم ورؤيتها بأن الخير يجب أن يعمّ أصدقاء الإمارات وأشقاءها، وترتكز على العمل الإنساني، الذي لا يقتصر على دولة معينة، أو جنس أو عرق أو لون.
ونجحت المؤسسة، منذ انطلاقتها في عام 1992 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتقديم مساعدات في قطاعات متنوّعة تمثلت في مشروعات ومبادرات خيرية وإنسانية داخل الدولة وخارجها. واستعرضت المؤسسة في احتفالها بالذكرى الـ26 من انطلاقها في أبريل العام الماضي، أهم وأكبر إنجازاتها ومشروعاتها في مختلف المجالات، وتركت بصمة الإمارات الإنسانية لدى جميع الشعوب، ومن أهمها:
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