الامارات | على خُطى «زايد الخير»

شكرا لقرائتكم خبر عن على خُطى «زايد الخير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجاءت جهود الدولة محلياً في إدارة أزمة «كورونا» بالمستوى ذاته من الحرفية والإنسانية العالية، فبتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلقت سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، حملة «10 ملايين وجبة»، أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها، لتقديم وجبات الطعام، أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية، لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات، حيث تنظم الحملة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع «صندوق التضامن المجتمعي ضد (كوفيد-19)»، الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وتتيح حملة «10 ملايين وجبة» الفرصة للشرائح المجتمعية والقطاعات كافة في الدولة، من مؤسسات وشركات ورجال أعمال وشخصيات مشهود لها في العمل الإنساني وأفراد قادرين، للإسهام فيها، سواء بالتبرع النقدي لشراء وجبات طعام وطرود غذائية، أو من خلال تقديم تبرعات عينية على شكل مساعدات غذائية ومواد تموينية، بحيث يتم توصيل وجبات الطعام والطرود الغذائية للمستفيدين، من عائلات وأفراد، مباشرةً إلى أماكن سكنهم، أينما كانوا في الإمارات، بالتنسيق مع عدد من المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة، وذلك للتخفيف من معاناة الفئات التي تعاني أكثر من غيرها في هذا الظرف الاستثنائي الناجم عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد في مختلف أنحاء العالم، وما ترتب عليه من نتائج اقتصادية وإنسانية واجتماعية، ألحقت الضرر الأكبر بالفئات الهشة في المجتمعات. وأتت الحملة مع شهر رمضان المبارك، بما يعنيه من تعزيز قيم التراحم والتكاتف والتعاطف مع الفئات المحتاجة.

وبكلامٍ مطمئن وجّهه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمجلسه في «قصر البحر»، بحضور عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين: «هناك كثير من الأمور التي تقوم بها الدولة لا نتحدث عنها، لكن المسؤولين القائمين على هذا العمل يعلمون جيداً أن الدواء والغذاء خط أحمر في دولة الإمارات، يجب تأمينه لأهلنا إلى مالا نهاية، بغض النظر عن أي تحديات، سواء (كورونا) أو غيره.. نحن بدأنا استعداداتنا قبل (كورونا). وبفضل الله تعالى الإمارات آمنة ومستقرة ومتطورة طبياً، ونحن في خير وأمان والحمد لله.. وجاهزيتنا مستدامة لمواجهة التحديات كافة».

وأُطلقت تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، الحملة الاجتماعية الرمضانية عن بُعد «استبشروا»، تأكيداً على دعم القيادة اللامحدود، وضرورة التحلي بالروح الإيجابية والتفاؤل والاستفادة من التحديات الراهنة، التي يمر بها العالم جرّاء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وتأتي الحملة لتقديم الدعمين النفسي والاجتماعي للأسر، لتمكينها من تحقيق التكيف الاجتماعي، وتعزيز التقارب الوجداني والإنساني بين أفرادها، الذي يعدّ حاجة أساسية لها في الظرف الحالي، الذي ينطوي على عدد من التحديات النفسية، في ظل الظروف الراهنة. كما توفر الفرص والإمكانات المتاحة لاستثمار أوقات الأطفال والشباب، وتعزيز دورهم الاجتماعي الوقائي في المجتمع، حيث تعمل على ابتكار فعاليات وأنشطة أسرية اجتماعية في أجواء من المتعة والسعادة تبث الطمأنينة، وتبعث رسائل إيجابية بأن القادم أفضل.

كما قامت مؤسسات مختلفة في الدولة بإطلاق مبادرات من شأنها مساعدة أفراد المجتمع في أزمة «كورونا»، منها مبادرة «نحن أهلكم»، التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع، والتي تستهدف كبار المواطنين، وتهدف إلى تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، وتوطيد الأواصر الأسرية والعلاقات بين مختلف فئات المجتمع، بما يعكس أجواء شهر رمضان المبارك المفعمة بالألفة والمحبة.

وتحث مبادرة «نحن أهلكم» أفراد المجتمع، ومنهم المتطوّعون المسجلون عبر المنصّة الوطنية للتطوّع «متطوّعون.إمارات»، على التواصل مع كبار المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وطوال العام، من خلال زيارات دورية، بما يؤكد توطيد العلاقات الاجتماعية، ويترجم أسمى معاني الرحمة والإنسانية.

بتوجيهات محمد بن راشد.. وصول أول شحنة من المساعدات العاجلة للقطاع الصحي في المملكة المتحدة قادمة من الصين

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وصلت إلى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، قادمة من الصين، أول شحنة من المساعدات العاجلة، التي أمر بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدعم القطاع الصحي في بريطانيا، لتوفير 60 طناً من معدات الحماية الشخصية والتجهيزات الطبية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية هناك، تعزيزاً لجهودها في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

«أنتم بين أهلكم»

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أنها بصدد كفالة ورعاية أسر المتوفين، بسبب فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، من جميع الجنسيات في الدولة، وذلك ضمن مبادرة «أنتم بين أهلكم»، التي تتضمن عدداً من المحاور الحيوية، وتعزّز برامج الهيئة في مجال الخدمات المجتمعية.

وتجسد المبادرة حرص الهيئة على مواساة الأسر التي فقدت أحد أفرادها أو أكثر بسبب «كورونا»، والوقوف بجانبها في ظروفها الراهنة، وتخفيف التداعيات الإنسانية التي لحقت بها، والآثار التي خلفتها على حياة بعض الأسر، كما أكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، الدكتور محمد عتيق الفلاحي.

وأشار الفلاحي إلى أن الهيئة ستوفر المتطلبات التي تحتاجها تلك الأسر، وتقدم كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة ظروف الحياة، وتجاوز محنة الفقد التي لحقت بها. وقد شرعت في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بموضوع الكفالات وبدأت بالتعاون مع الجهات المختصة حصر الضحايا والمتوفين على مستوى الدولة، والتواصل مع أسرهم ودراسة أوضاعهم الاجتماعية، والتعرف إلى احتياجاتهم في المجالات المعيشية والصحية والتعليمية، مضيفاً أن «الهيئة بصدد وضع آلية مرنة، لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات أسر المتوفين وتلبيتها».

وتحظى مبادرات الهيئة المتعلقة بالحد من فيروس «كورونا» على مستوى الدولة، بمتابعة سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، الذي يوجّه دائماً بتعزيز جهود الهيئة الوقائية والاحترازية للتصدي للفيروس، وتقديم الدعم لأسر ضحايا «كورونا».

- إطلاق «10 ملايين وجبة».. أكبر حملة مجتمعية وطنية في الدولة

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