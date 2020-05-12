الامارات | «زايد».. مواقف إنسانية خالدة في الأزمات والكوارث

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أروع الأمثلة في التآزر الإنساني في مواجهة الأزمات والكوارث، فقد كان سبّاقاً في تقديم العون والمساعدة لكل محتاج، وهو ما خلّد اسمه بأحرف من نور في مسيرة العطاء الإنساني، التي واصلها من بعده صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حتى غدت دولة الإمارات من بين أكبر المانحين في العالم.

..وغيض من فيض «زايد الخير»:

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