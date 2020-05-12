الامارات | من أقول «زايد الخير»

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شكرا لقرائتكم خبر عن من أقول «زايد الخير» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 مايو 2020
- «إذا كان الله عزّ وجل قد منَّ علينا بالثروة، فإن أول ما نلتزم به أن نوجّه هذه الثروة لإصلاح البلاد، ولسوق الخير إلى شعبها».
- «لقد كنت أفكر دائماً في خدمة أبناء وطني.. كنت أفكر في سعادتهم قبل أن تكون لدي السلطة، وقبل أن تتوافر لي الإمكانات التي أنعم الله بها علينا مع ظهور البترول».
- «لقد علّمتنا الصحراء أن نصبر طويلاً حتى ينبت الخير.. وعلينا أن نصبر ونواصل مسيرة البناء حتى نحقق الخير لوطننا».
- «الموارد ليست لنا وحدنا، بل هي أيضاً لأبنائنا وأبناء أبنائنا».
- «المال عندنا ليس غاية في ذاته، وإنما وسيلة لخدمة الشعب».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.