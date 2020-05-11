الامارات | شرطة دبي تضبط شاباً يمارس " التفحيط" في شوارع عامة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة دبي شاباً ظهر في مقطع فيديو متداول يقود سيارته بطريقة متهورة، ويؤدي حركات استعراضية " التفحيط" ، معرضًا حياته وسلامة مرتادي الطريق للخطر ، و تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه وتحويله إلى السلطات المختصة. التفاصيل تباعاً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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