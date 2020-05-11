الامارات | ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 5381 والكشف عن 680 حالة إصابة جديدة بـفيروس "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 5381 والكشف عن 680 حالة إصابة جديدة بـفيروس "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 5381 والكشف عن 680 حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد وثلاث وفيات، وذلك بعد إجراء أكثر من 26 ألف فحص ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات. التفاصيل في الرابط أدناه. Advertisements إصابة 4 أسر بـ "كورونا" تجمعوا لأداء "التراويح" الآن.. الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات بخصوص مستجدات «كورونا» تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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