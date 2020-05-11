في إطار حرصه على تعزيز التواصل مع كافة أطياف المجتمع كونه المُعبر الصادق عنهم وعن التحديات التي تواجههم، أطلق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ممثلا بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الحملة الإعلامية الأولى على مستوى الإمارة التي تستهدف تسليط الضوء على حزمة المحفزات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، والإشارة إلى الأهمية التي حملتها المحفزات في استدامة الأعمال والمشاريع وتعزيز مسيرة القطاع الخاص في ظل المتغيرات العالمية المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19" على الأنشطة الاقتصادية.

وجرى إطلاق الحملة اليوم (الأحد) من خلال نشر مادة فلمية عبر حسابات المجلس الاستشاري على مواقع التواصل الاجتماعي أكد من خلالها المجلس على حكمة القيادة الرشيدة في إدارة هذه الأزمة بنجاح قل نظيره، وأن لا شيء يعوق مسيرة البناء والتنمية والتطور الحضاري، ولا شيء يقف أمام طموحات الإمارات الكبيرة مهما عظمت التحديات، وجاءت الحملة التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك تحت شعار"وسنخرج منها بإذن الله" الذي تم اقتباسه من كلمة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي يوم إطلاق حزمة المحفزات حينما قال سموه: "سنخرج منها بإذن الله تعالى، ونحن أكثر استعداداً وجاهزية .. قريباً إن شاء الله سنراكم عن قرب .. شكراً لكم".

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كانت هذه تفاصيل خبر إمارة الشارقة تُطلق حملة إعلامية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وإلقاء الضوء على حزمة المحفزات التي أقرتها الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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